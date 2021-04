SpaceX installera un dôme en verre sur la capsule Crew Dragon Resilience

Mardi 30 mars 2021, SpaceX a présenté officiellement l’équipe de quatre civils qui s’envolera dans l’espace dans le cadre de la mission Inspiration4 à bord de l’une des capsules Crew Dragon de SpaceX. Il s’agit du fondateur et PDG de Shift4 Payments, Jared Isaacman ; de Hayley Arceneaux, une employée de l’hôpital de recherche pour enfants St Jude de Memphis ; Sian Proctor, professeure à l’Université communautaire de Tempe en Arizona et Christoper Sembroski, ingénieur des données de la société Lockheed Martin.

Ces quatre personnes seront ainsi les premiers civils non accompagnés par un astronaute professionnel à s’envoler dans l’espace. Mais outre cette chance, SpaceX a décidé d’ajouter une surprise pour ces membres. En effet, l’entreprise aérospatiale a décidé de munir sa capsule Crew Dragon Résilience d’un dôme en verre à son sommet pour offrir une vue à 360° sur la Terre et le cosmos aux passagers, a déclaré Elon Musk via Twitter.

Probably most “in space” you could possibly feel by being in a glass dome https://t.co/SOAIzxVGgX

— Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2021