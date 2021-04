Espace : un astronome propose un système de navigation plus sûr que celui de la NASA

En 2018, la Nasa avait dévoilé l’équivalent d’un GPS pour la navigation spatiale qui utilise des pulsars. Ces derniers sont des étoiles à neutrons qui tournent très rapidement sur elles-mêmes et qui émettent un fort rayonnement électromagnétique dans la direction de leur axe magnétique. Joint à un système de rayons X, la NASA affirme que les pulsars permettront à des engins spatiaux robotisés de se rendre dans les confins de l’espace, ce qui est impossible pour les humains.

La triangulation des étoiles donnera des mesures plus sûres

Néanmoins, l’astronome Coryn A.L. Bailer-Jones, de l’Institut Max Planck propose une meilleure méthode pour naviguer dans l’espace. En effet, celui-ci affirme que la dispersion des signaux de pulsars dans le milieu interstellaire pourrait engendrer des erreurs de mesure. Dans une prépublication sur la plateforme arXiv, l’astronome a expliqué qu’il faudrait se baser sur les étoiles que l’on connaît déjà pour se déplacer dans l’espace et tenir compte des paramètres de parallaxe, d’aberration et de l’effet Doppler. Ces trois paramètres changeront au fur et à mesure que l’engin spatial s’éloignera du Soleil, permettant ainsi une triangulation adaptative.

L’astronome affirme que plus le nombre d’étoiles prises en compte dans la triangulation est importante et plus la navigation sera précise. Néanmoins, l’astronome souligne que son étude est principalement conceptuelle. Malgré tout, il ajoute que même si les voyages interstellaires ne sont pas encore envisageables sur le court et le moyen terme, son étude reste un axe de recherche concret.