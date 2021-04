Space Jam 2 : voici la bande-annonce (qui rappelle Ready Player One)

Warner Bros propose la première bande-annonce de Space Jam – Nouvelle ère, son nouveau film de basket avec LeBron James et les Looney Tunes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le trailer rappelle l’esprit de Ready Player One.

Le premier Space Jam a vu le jour en 1996 (1997 en France) avec Michael Jordan dans le rôle principal. Voici donc la suite avec Space Jam – Nouvelle ère et LeBron James, qui officie chez les Lakers de Los Angeles. Le synopsis du film est le suivant :

Le basketteur LeBron James visite les studios Warner Bros. avec son fils Dom. Ils se retrouvent accidentellement piégés dans une dimension où tout l’univers Warner Bros., dont ses personnages cultes, sont contrôlés par Al G. Avec l’aide des Looney Tunes et notamment Bugs Bunny, l’étoile de la NBA va tout tenter pour retrouver son fils disparu dans ce monde totalement inconnu. Avec les Looney Tunes, il devra participer à un match de basket contre des clones numériques des meilleurs joueuses et joueurs professionnels.

Space Jam – Nouvelle ère sortira le 14 juillet 2021 au cinéma en France. Aux États-Unis, la sortie se fera le 16 juillet au cinéma et en streaming sur la plateforme HBO Max. Celle-ci n’existe pas chez en France, donc nous ne sommes pas concernés. Et puis même si elle l’était, la chronologie des média empêche une sortie en simultané au cinéma et en streaming. La loi impose un délai dé 36 mois pour une arrivée en streaming si un film est d’abord sorti au cinéma.