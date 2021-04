Télétravail : quand un enfant prend le contrôle du compte Twitter de l’US Strategic Command

Si le télétravail présente des avantages, il n’est pas à l’abri de quelques aléas, comme nous le prouve ce qui est récemment arrivé au compte officiel de l’US Strategic Command ou, autrement dit, le commandement stratégique des armes nucléaires américaines.

En effet, les utilisateurs de Twitter ont été surpris lorsque le compte officiel de l’US Strategic Command a publié un message pour le moins étrange le jeudi 29 mars 2021. Le contenu du message : « ;l ;;gmlxzssaw ».

Contenu pour le moins étrange, n’est-ce pas ? En tout cas, ce message n’est pas passé inaperçu sur le réseau social. Les hypothèses ont fusé : le compte Twitter de l’US Strategic Command a-t-il été piraté ? Est-ce un message secret ? Un chat a-t-il eu le malin plaisir de marcher sur le clavier ? En tout cas, le tweet a recueilli très exactement 8 549 mentions « j’aime » et 6 664 retweets.

Mais le tweet a été supprimé au bout de 30 minutes, faisant place à un post disant « Nos excuses pour toute confusion. S’il vous plaît, ne prêtez pas attention à cette publication ». Mais venant du commandement des armes nucléaires des États-Unis, cette excuse était plutôt légère.

C’est ainsi que le site The Daily Dot a demandé plus de détails au Commandement en vertu du Freedom of Information Act (FOIA), la loi américaine d’accès à l’information.

Le Commandement stratégique américain a alors expliqué qu’il n’y avait eu ni piratage ni message secret complotiste, ni passage de chat mais juste un « petit saboteur ». En l’occurrence, le community manager du Commandement était en télétravail et son petit enfant a profité d’un léger temps d’absence de son père pour prendre les commandes.

Filed a FOIA request with U.S. Strategic Command to see if I could learn anything about their gibberish tweet yesterday.

Turns out their Twitter manager left his computer unattended, resulting in his "very young child" commandeering the keyboard. pic.twitter.com/KR07PCyCUM

— Mikael Thalen (@MikaelThalen) March 29, 2021