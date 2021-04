Curiosity nous gratifie d’un superbe selfie devant le Mont Mercou

Avec l’actualité chargée du nouveau Rover, on en oublierait presque que Perseverance n’est pas le seul de son « espèce » à arpenter le sol martien. Curiosity est en effet toujours dans la place – principalement grâce à son moteur nucléaire qui lui a permis de survivre à la grande tempête planétaire de Mars de 2018 – et il vient même de se prendre en selfie devant le Mont Mercou, une formation rocheuse de 6 mètres de haut. Le cliché est constitué de 60 images récupérées par la caméra MAHLI et de 11 images de la Mastcam.

Wish you were here! This selfie was taken in front of “Mont Mercou,” a rock formation that’s 20ft (6m) tall. It’s made up of 60 images from my MAHLI camera and 11 images from my Mastcam. Look close enough to spot a new drill hole – my 30th sample to date. https://t.co/3U5ZVNyO2t pic.twitter.com/mFMVjiTCvF

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) March 30, 2021