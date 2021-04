Yasuke : un trailer pour l’anime basé sur l’histoire vraie du premier samouraï noir

« L’honneur a un nouveau nom ». Netflix vient de diffuser le trailer de Yasuke, une mini-série animée en 6 épisodes consacrée à l’histoire vraie du tout premier (et seul) samouraï noir. Débarqué au Japon en tant qu’esclave au service de missionnaires jésuites italiens, Yasuke deviendra finalement le tout premier Ronin d’origine africaine. Ce récit fascinant, ainsi que le choix de Netflix d’en faire une série grand public, prouve qu’il n’est pas besoin de modifier, parfois jusqu’à l’absurde, des contes et récits historique pour faire preuve d’inclusivité.



Yasuke est réalisé par l’animateur Takeshi Koike (Lupin the Third: The Woman Called ) sous la coupe du studio MAPPA, à qui l’on doit les adaptations en anime des mangas Jujutsu Kaisen et L’Attaque des Titans. La mini-série sera diffusée sur Netflix le 29 avril.