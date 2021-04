L’Oculus Quest 2 se vendrait trois fois plus rapidement que le PSVR

Longtemps, le PlayStation VR de Sony a été considéré comme le casque VR le plus populaire sur le marché. mais ça, c’était avant le lancement de l’Oculus Quest 2, qui ne cesse d’affoler les compteurs au point d’être devenu le premier casque VR en voie réelle de « démocratisation ». Le site RoadtoVR a sorti sa règle à calcul et compilé les données de ventes des deux casques. Après une petite tambouille de chiffres, le constat est sans appel : l’Oculus Quest 2 se vend trois fois plus vite que le PlayStation VR !

La comparaison est d’autant plus aisée à faire que les deux casques ont (étrangement) été commercialisés le même jour, un 13 octobre (2016 pour le PSVR, 2020 pour l’Oculus) ! Ainsi, le Quest 2 surclasserait de loin le PSVR depuis son lancement : le casque de Facebook a atteint son premier million de ventes en 45 jours, contre 137 jours pour le PSVR. Actuellement, et comme nous l’avions (bien) supposé dans un précédent article, l’Oculus Quest 2 culmine à près de 2,5 millions d’unités, une marche franchie en un peu moins de 6 mois. Il aura fallu près d’un an 1/2 au PSVR (549 jours exactement) pour atteindre le même chiffre de ventes !

Au rythme actuel, l’Oculus Quest 2 aura rejoint le volume global de ventes du PSVR d’ici… la fin de l’année (5,5 millions estimés). N’oublions pas en outre que l’Oculus Quest est aussi une plateforme, et que si l’on compte les ventes de l’Oculus Quest première génération (soit 1,5 million au total), les 5 millions de ventes Oculus Quest + Oculus Quest 2 seront sans doute atteintes dès la fin du trimestre en cours !