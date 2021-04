Sony annoncera son prochain smartphone Xperia le 14 avril

Sony nous donne rendez-vous le 14 avril prochain pour la présentation de son nouveau smartphone Xperia. L’annonce aura lieu à 9h30 (heure française). Il n’y a aucune information supplémentaire de la part du constructeur.

Un nouveau smartphone Sony Xperia pour le 14 avril

Il n’y a donc aucun détail de la part de Sony, mais à quoi peut-on s’attendre comme nouveau smartphone Xperia pour le 14 avril ? Aura-t-on le droit à un modèle haut de gamme pour rivaliser avec les iPhone 12, Galaxy S21 et autres modèles ? Ou Sony va-t-il éviter ce terrain et préférer un modèle entrée de gamme ou milieu de gamme ?

Un certain Xperia 1 III fait un peu parler de lui dans les rumeurs ces derniers temps. Les fuites parlent d’un écran OLED 4K de 6,5 pouces avec un affichage de 120 Hz. Il y aurait également le Snapdragon 888, 12/16 Go de RAM, 256/512 Go de stockage, une batterie de 5 000 mAh, une charge rapide à 65 W, un lecteur de cartes microSD et une prise jack. On serait donc sur du très haut de gamme.

Rendez-vous le 14 avril à 9h30 sur la chaîne YouTube #SonyXperia pour découvrir ce que nous avons à vous annoncer 😊 https://t.co/09ewO7WzB0 pic.twitter.com/cGYZpGdZmA — Sony France (@SonyFrance) April 1, 2021

Est-ce que Sony va présenter ce smartphone Xperia le 14 avril ? Peut-être bien. Il est bon de noter que d’autres fuites évoquent un possible retour de la gamme Xperia Compact. Réponse dans 12 jours !