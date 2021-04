Mobile World Congress 2021 : Google et d’autres annulent leur participation

Le Mobile World Congress 2021 (MWC 2021) se fera sans Google. Le groupe annonce aujourd’hui qu’il ne participera pas à ce grand salon qui se déroule chaque année à Barcelone et qui est l’équivalent de l’E3, mais pour les smartphones.

Google fait savoir qu’il ne sera pas présent au Mobile World Congress 2021 avec le communiqué suivant :

Conformément à nos restrictions et protocoles de voyage actuels en rapport avec le Covid-19, Google a pris la décision de ne pas participer au Mobile World Congress cette année. Nous continuerons à collaborer étroitement avec la GSMA et à soutenir nos partenaires par le biais d’opportunités virtuelles. Nous nous réjouissons de participer aux activités de cette année et de vous voir à Barcelone en 2022.