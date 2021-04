Mars : Perseverance commence à déployer le drone Ingenuity

Ces derniers jours, le Rover Perseverance a réalisé toute une série d’étapes devant permettre au drone martien Ingenuity de voler au dessus de Mars. Après avoir laisser tomber au sol son bouclier de protection « ventral », Perseverance a commencé à « accoucher » du drone, ce dernier étant désormais en bonne position pour être déposé au sol. Dès lors que le Rover se sera rendu dans une zone idéale pour le « dépôt », Ingenuity sera délicatement posé à la surface de Mars avant d’entamer un premier vol forcément historique.

We’re in the home stretch. The #MarsHelicopter has lowered all four legs and is in position to touch down on the Martian surface. Once it’s fully ready, @NASAPersevere will release it gently to the surface. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/K3fqt2X2q3

— NASA JPL (@NASAJPL) March 31, 2021