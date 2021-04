Twitter retire Periscope de l’App Store et du Play Store

C’était annoncé depuis le mois de décembre 2020 : Twitter vient de retirer l’application Periscope de l’App Store (iOS) et du Play Store (Android), et rapelle au passage que la plupart des fonctions de partage de Periscope ont déjà migré sur Twitter. Le réseau social mise désormais sur le partage audio avec Spaces, dans la foulée de l’énorme succès de Clubhouse.

This is it. Our final goodbye. Today is the last day the Periscope app will be available.

We leave you with our gratitude for all the creators and viewers who brighten the Periscope community. We hope to see you all live on Twitter.

💜 pic.twitter.com/fRbYdEYInf

— Periscope (@PeriscopeCo) March 31, 2021