Chromebook : votre localisation peut être dévoilée à cause d’un bug de Chrome OS

Un bug existe au niveau de Chrome OS, le système des Chromebooks, et peut révéler votre localisation. Google a fait savoir que ce comportement n’est pas voulu. Il a lieu avec le mode invité. Celui-ci permet de prêter son Chromebook à un proche sans que ce dernier puisse accéder aux données personnelles.

Attention au bug avec la localisation sur un Chromebook

Le bug provient de la façon dont Chrome OS traite les journaux des connexions Wi-Fi. Ces données, une fois consultées, peuvent indiquer à un utilisateur averti les réseaux Wi-Fi auxquels la machine a accédé au cours des sept derniers jours. Combinées à d’autres données, elles peuvent révéler l’historique de la localisation du propriétaire du Chromebook, sans nécessiter de mot de passe ou d’autres méthodes. Les données se trouvent dans le stockage local.

Ce bug avec la localisation à cause de Chrome OS sur le Chromebook a été découvert par le Comité sur les technologies de l’information libératoire. Le groupe, qui comprend notamment d’anciens employés de Google, assure que Google est au courant de ce souci depuis des années. Et pourtant, il n’a rien fait pour le corriger. C’est pour cette raison que le Comité a décidé de passer par les médias. On peut dire que cela a marché, puisque Google a reconnu le problème.

« Nous examinons ce problème », a déclaré un porte-parole de Google à The Verge. « En attendant, les propriétaires d’appareils peuvent désactiver le mode invité et désactiver la création de nouveaux utilisateurs ». Les étapes à suivre sont à retrouver sur cette page.