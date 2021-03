MSI parvient à overclocker de la mémoire DDR4 à 7156 MHz !

Ok, la tour de MSI a des allures de petit frigidaire (refroidi à l’azote liquide), mais tout de même : le fabricant de PC, cartes mères et cartes graphiques est parvenu à overclocker de la mémoire DDR4 HyperX Predator… à 7 156 MHz (ou > 7 Ghz) ! Enfoncée la DDR5 ! Ce record a été établi sur la base d’un processeur Core i9-11900KF (Rocket Lake-S), lui-même fixé sur une carte mère MSI MEG Z590I Unify (chipset Z590).

Memory frequency world record – DDR4-7156MHz achieved by our OC team with the MEG Z590I UNIFY, as validated on HWBOT. #MSIZ590 pic.twitter.com/EJMd63JZ34

— MSI Gaming (@msigaming) March 31, 2021