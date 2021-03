No Man’s Sky : l’extension Expeditions apporte au jeu des évènements saisonniers

No Man’s Sky, ou la parfaite illustration du terme « rédemption » appliqué au jeu vidéo. Conspué par de nombreux joueurs et critiques à sa sortie, adulé depuis par une base de fans inconditionnelle, le jeu du studio Hello Games s’est littéralement transmué suite à une nombre incroyable d’extensions et de mises à jour. Affichage VR, refonte de la biodiversité des planètes, mode survival-horror, vaisseaux « vivants », mechas, adoption d' »aliens de compagnie », grottes, multijoueurs, bases géantes, les améliorations sont tellement nombreuses qu’on ne les compte même plus.

La dernière extension baptisée Expeditions est disponible gratuitement dès aujourd’hui. Au menu du jour, des événements saisonniers qui permettent aux joueurs de partager une même aventure en mode collaboratif. Chaque évènement propose de nombreux challenges avec bien sûr des récompenses à la clef (composants pour le vaisseau par exemple). Un nouveau mode d’affichage de « zones secrètes » fait aussi son apparition. No Man’s Sky est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.