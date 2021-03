Spotify rachète Betty Labs et veut concurrencer Clubhouse

Spotify annonce le rachat de Betty Labs, une société qui a créé l’application Locker Room. Celle-ci permet d’organiser des échanges audio en direct sur le sport. Le service de streaming cherche à concurrencer Clubhouse, une autre application plus ou moins similaire qui connaît un succès en ce moment.

Spotify rachète la société Betty Labs

Dans la foulée des podcasts, le « live audio », qui propose des émissions et conférences en direct ou des conversations entre internautes, le tout sous format audio seul, s’est envolé depuis un an environ, tiré par l’application Clubhouse. Il offre la possibilité d’interactions qui n’existe pas avec les podcasts pré-enregistrés.

Betty Labs a vu le jour en 2018 et se spécialise sur ce créneau. En 2020, la société a lancé Locker Room. Spotify fait savoir qu’il va faire évoluer Locker Room pour en faire une plateforme ouverte à « un éventail plus large de créateurs et de fans ». La plateforme va ainsi s’ouvrir aux sujets liés à la musique et plus largement à la culture, mais aussi aux créateurs de tous horizons.

Ce rachat de Betty Labs par Spotify montre une nouvelle fois que le service de streaming musical veut offrir plusieurs fonctionnalités à ses utilisateurs. Il ne veut plus être un simple moyen d’écouter de la musique et rien d’autre. Pour rappel, il a déjà misé sur les podcasts.