La PAX East 2021 et le Tokyo Game Show passent en ligne

« Rebelotte et 10 de der » : Covid oblige, les salons « physiques » de la PAX East et du Tokyo Game Show sont annulés pour la seconde année consécutive, et pour la seconde année aussi, des conférences en ligne seront diffusées à la place sur YouTube. Concernant la PAX East, les organisateurs espèrent encore pouvoir déclarer le salon physique à la fin de l’année, mais des streams seront tout de même diffusées entre le 15 et le 18 juillet.

In light of ongoing public health concerns, ReedPop and Penny Arcade will not hold PAX East this year. Given the US’ progress towards addressing COVID-19 in recent months, we’re cautiously optimistic West & Unplugged will proceed in-person festivities Sept 3-6 and Dec 10-12.

— PAX (@pax) March 29, 2021