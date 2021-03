Spotify annonce l’arrivée en France de « Mon Daily ». Il s’agit d’un nouveau format d’écoute qui regroupe de l’actualité et des musiques. L’idée est de s’informer, tout en écoutant de la musique de temps en temps.

Lancement de « Mon Daily » en France sur Spotify

« Mon Daily » sur Spotify en France se met à jour quotidiennement, et ce à deux reprises. Pour ce qui est de la musique, la plateforme de streaming propose les morceaux préférés des utilisateurs. Chaque personne aura donc ses propres musiques, selon ses goûts. Pour ce qui est de l’actualité, on retrouve de courts podcasts d’actualité venant du journal Le Monde, de l’AFP, de Brut, de Radio France (franceinfo et France Inter) et de Choses à Savoir.

Le mix musical est conçu « en fonction des écoutes des utilisateurs afin qu’ils puissent à la fois écouter leurs titres préférés mais également en découvrir d’autres en fonction des titres et artistes qu’ils écoutent », détaille la plateforme. Des mises à jour de la playlist sont effectuées au cours de la journée, précise-t-elle.

Trois podcasts d’actualité sont diffusés en exclusivité sur la plateforme. Il y a « L’Heure du Monde », nouveau podcast réalisé par Le Monde, qui « propose un échange avec un journaliste de la rédaction, pour un éclairage de 20 minutes sur le sujet d’actualité du jour ou un retour approfondi sur une enquête ». L’AFP lance pour sa part « Sur le fil », un nouveau format quotidien « pour saisir l’essentiel des infos du jour en France et à l’international en trois minutes, publié du lundi au vendredi dès 5h00 ».

Mon Daily sur Spotify en France est disponible dès maintenant. Le service de streaming espère qu’il nouera des accords avec d’autres médias à l’avenir. L’objectif est d’avoir un maximum de sources d’informations, tout en écoutant de la musique de temps en temps. Ce concept peut rappeler la radio à certains, il est vrai.