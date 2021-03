Le MIT suggère que des ultrasons pourraient venir à bout du Covid-19

Alors que les médecins, les chercheurs et les gouvernements font de leur mieux pour trouver des traitements pour lutter contre le Covid-19, les citoyens du monde entier ne perdent pas l’espoir de pouvoir reprendre un jour un train de vie normal. Justement, c’est dans cet objectif que les chercheurs multiplient les recherches pour trouver comment venir à bout de cette pandémie. Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) est justement en train de creuser sur une piste potentielle, les ultrasons, dans une étude qui paraîtra en mai 2021 dans le Journal of the Mechanics and Physics of Solids.

Une thèse qui reste encore à approfondir

Les chercheurs émettent effectivement comme hypothèse que les vibrations des ultrasons pourraient briser certaines parties du virus à certaines fréquences. Pour le moment, les chercheurs ignorent à quelles fréquences ces ultrasons peuvent détruire le coronavirus sans nuire à la santé humaine. On sait seulement que la gamme des fréquences se situe entre 16 000 et 10 000 000 Hertz et qu’elles sont trop importantes pour que l’oreille humaine les perçoive. Néanmoins, les ultrasons sont déjà utilisés aujourd’hui à des fins médicales et thérapeutiques, notamment pour traiter le calcul rénal.

Tomasz Wierzbicki, l’auteur principal de l’étude, est convaincu par cette hypothèse et avance que :

Nous avons prouvé que sous l’excitation des ultrasons, l’enveloppe et les pointes du coronavirus vibrent et l’amplitude de cette vibration sera très grande, produisant des souches qui pourraient briser certaines parties du virus, causant des dommages visibles à l’enveloppe extérieure et peut-être des dommages invisibles à l’ARN à l’intérieur.

En tout cas, d’autres études pourraient suivre pour consolider cette thèse.