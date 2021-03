PUBG Mobile atteint le milliard de téléchargements pour ses 3 ans

PUBG Mobile connaît un joli succès, au point d’avoir atteint le cap du milliard de téléchargements dans le monde. Le jeu célèbre ce cap pour son troisième anniversaire.

1 milliard de dollars pour PUBG Mobile

Kim Chang-Han, le patron de Krafton (le studio derrière PUBG Mobile via sa filiale PUBG Studio), a tenu à remercier les joueurs pour le milliard de téléchargements. Il explique que l’ambition en mars 2018, quand le titre a vu le jour, était de proposer l’expérience du jeu original à une plus grande audience. On peut dire que ce fut un joli succès trois ans plus tard.

Players, please enjoy this special message from the CEO of Krafton ✉️😄 Thank you for being a part of our 1 billion downloads over the past 3 years 💛 pic.twitter.com/8IAYBCBqEB — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) March 24, 2021

Et que les amateurs de PUBG Mobile se rassurent : le développement du jeu continue, malgré le cap du milliard de téléchargements. « Nous restons aussi passionnés que le jour où PUBG Mobile est sorti », déclare Kim Chang-Han. Il promet de continuer à proposer « une expérience de PUBG authentique et aller au-delà en proposant davantage aux fans ».

Il est certain qu’il s’agit aujourd’hui de l’un des jeux mobiles les plus populaires. C’est en tout cas une belle réussite quand on sait qu’il existe des concurrents, dont Fortnite d’Epic Games qui attire beaucoup de joueurs dans le monde. Les deux jeux font partie du même genre, à savoir Battle Royale.