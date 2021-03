Call of Duty 2021 : des détails dévoilés sur le titre et la période

Quelques détails pour le Call of Duty de 2021 ont fait leur apparition. Le titre serait Call of Duty WW2: Vanguard et l’histoire se déroulerait pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les premiers détails sur le Call of Duty de 2021

Pour le coup, tout le monde n’est pas tout à fait d’accord concernant les informations sur ce Call of Duty prévu à la fin de 2021. Le site Modern Warzone indique que Call of Duty WW2: Vanguard est un nom de code et qu’il va changer d’ici la sortie. Mais Eurogamer indique pour sa part que cela devrait bel et bien être le titre définitif.

Un autre élément concerne la période. Modern Warzone explique que le jeu se déroule dans une timeline alternative où 1945 ne marque pas la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’histoire se déroulerait donc dans les années 50 et ce serait toujours la guerre. Mais Eurogamer dit que ce n’est pas tout à fait exact. Le site britannique explique que l’histoire sera « classique ». Il faut comprendre par là que le scénario devrait prendre place pendant la Seconde Guerre mondiale sans histoire d’élément alternatif par rapport à ce qui s’est réellement passé.

Une chose est certaine concernant ce Call of Duty WW2: Vanguard, c’est que le studio Sledgehammer s’occupe du développement. Il avait auparavant travaillé sur Call of Duty: WW2. Ce jeu de 2017 traitait déjà de la Seconde Guerre mondiale.