Les films et séries qui arrivent sur Netflix en avril 2021

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en avril 2021 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Cauchemars et canulars : Saison 2

Date : 01/04

Synopsis : Gaten Matarazzo anime une nouvelle saison de blagues sophistiquées mettant en scène manoirs hantés et anciens cimetières. Brrr !

Le Serpent

Date : 02/04

Synopsis : Dans les années 1970, l’impitoyable tueur Charles Sobhraj traque les touristes occidentaux qui font la route en Asie du Sud. Inspiré de terrifiants faits réels.

Snabba Cash

Date : 07/04

Synopsis : Les vies d’une femme d’affaires ambitieuse, d’un homme de main irrésistible et d’un ado rebelle s’entrechoquent sur fond de quête éperdue, et sinistre, d’argent facile.

Mariage Farpait

Date : 07/04

Synopsis : Maintenant qu’elle a la bague au doigt, l’indécrottable humoriste Jamie Lee livre ses astuces politiquement incorrectes pour faire du jour J un succès sans prise de tête.

Indian Big Day : Collection 2

Date : 07/04

Synopsis : Les coutumes ancestrales épousent les valeurs contemporaines, et bien sûr la haute couture, lors de la célébration de six mariages indiens au faste inouï.

Arrête Papa, Tu me Fais Honte !

Date : 14/04

Synopsis : Un homme veuf et patron d’une marque de cosmétiques se voit catapulté en pleine paternité lorsque sa fille, une ado qui n’en fait qu’à sa tête, emménage chez lui.

The Circle : Saison 2

Date : 14/04

Synopsis : Ruses, stratégie et popularité sont au programme d’un nouveau casting d’alliés, d’ennemis et d’imposteurs plus ou moins subtils, prêts à tout pour remporter le magot !

Sisyphus

Date: 15/04

Synopsis : Un incident inimaginable initie un ingénieur de génie aux dangereux secrets du monde, et lui amène une femme singulière venue spécialement du futur pour le trouver.

Hello, Me!

Date : 15/04

Synopsis : Désespérée et sur la touche, une femme pense avoir perdu tout intérêt, jusqu’au jour où son besoin de changement se manifeste sous la forme de son double… plus jeune.

Why Are You Like This

Date : 16/04

Synopsis : Trois amis intimes gèrent (ou non) travail, loisirs, identité, rencards, plaisir et soirées de folie dans cette satire incisive de la vie de la génération Y à Melbourne.

Luis Miguel : La série : Saison 2

Date : 18/04

Synopsis : Alors que sa carrière explose, Luis Miguel n’a pas le même succès dans sa vie personnelle où s’enchaînent des trahisons, des révélations déchirantes et une perte atroce.

Zéro

Date : 21/04

Synopsis : Un adolescent timide qui peut se rendre invisible s’engage dans la défense de son quartier défavorisé, bien qu’il désire en sortir pour réaliser ses propres rêves.

Shadow and Bone

Date : 23/04

Synopsis : Des forces obscures conspirent contre la jeune cartographe orpheline Alina Starkov dont le pouvoir extraordinaire pourrait changer le destin de son univers en guerre.

Fatma

Date : 27/04

Sexify

Date : 28/04

Synopsis : Une jeune femme et ses amies découvrent une part d’elles-mêmes en expérimentant de nouvelles pratiques dans l’optique de créer une application sexuelle.

La Grande Illusion de Juanquini : Saison 2

Date : 30/04

Synopsis : Pas facile pour les familles Morales et Orduz de vivre sous le même toit. Mais peu importe où elles se cachent, puisque le capitaine González n’en a pas fini avec elles.

Innocent

Date : 30/04

Synopsis : Après avoir tué accidentellement un homme, il plonge dans une spirale tragique. Mais comme il retrouve enfin amour et liberté, un coup de fil vient raviver son cauchemar.

Stars de compagnie

Date : 30/04

Synopsis : Grâce à leurs agents, ces animaux de compagnie et leurs propriétaires s’enrichissent et jouissent du prestige que les médias sociaux réservent habituellement aux humains.

FILMS

Le Disciple

Date : Bientôt

Synopsis : Alors qu’il se demande si le niveau d’excellence qu’il vise est vraiment atteignable, un chanteur classique dévoué à son art traverse une crise existentielle profonde.

Tersanjung : Le film

Date : 01/04

Synopsis : Après avoir grandi au sein d’un foyer chaotique, Yura se retrouve dans un triangle amoureux avec deux amis au moment où elle traverse une crise personnelle et financière.

Just Say Yes

Date : 02/04

Synopsis : Romantique invétérée, Lotte voit sa vie bouleversée lorsque ses projets de mariage parfait s’écroulent, pile au moment où sa sœur égocentrique annonce ses fiançailles.

Concrete Cowboy

Date : 02/04

Synopsis : Un adolescent rebelle quitte Détroit pour passer l’été chez son père à Philadelphie, et se découvre des affinités avec une communauté soudée de cow-boys urbains noirs.

Madame Claude

Date : 02/04

Synopsis : Dans le Paris des années 1960, l’influence de Madame Claude va bien au-delà de son empire du sexe. Mais l’arrivée d’une jeune recrue fortunée menace de tout bouleverser.

Le Secret des Lucioles

Date : 09/04

Synopsis : Enfant prodige rebelle et irrévérencieuse, Gülseren évolue entre solitude, amour et deuil, malgré la tourmente politique et les changements de la société.

Thunder Force

Date : 09/04

Synopsis : Après l’invention d’une formule donnant des super-pouvoirs aux gens ordinaires, deux amies d’enfance devenues d’improbables super-héroïnes s’allient pour braver le crime.

Night in Paradise

Date : 09/04

Synopsis : Alors qu’il se cache sur l’île de Jeju après une violente tragédie, un truand dont la vie est mise à prix se lie d’amitié avec une femme en proie à ses propres démons.

New Gods: Nezha Reborn

Date : 12/04

Synopsis : Fan de course automobile, Ne Zha est un livreur banal, jusqu’à ce qu’il recroise de vieux ennemis et doive redécouvrir ses propres pouvoirs afin de protéger ses proches.

The Soul

Date : 14/04

Synopsis : En enquêtant sur la mort d’un homme d’affaires, un procureur et sa femme découvrent des secrets occultes et sont confrontés à un problème personnel de vie ou de mort.

Love and Monsters

Date : 14/04

Synopsis : Sept ans après avoir survécu à une invasion de monstres, l’adorable et malchanceux Joel quitte son confortable bunker souterrain à la recherche de sa copine d’avant.

Ride or Die

Date : 15/04

Synopsis : Amoureuse de Nanae depuis toujours, Rei l’aide à échapper à son mari violent. Mais pendant leur fuite, les sentiments contradictoires de l’une pour l’autre se déchaînent.

Règles de Trois

Date : 16/04

Synopsis : Quatre courts-métrages explorent les façons surprenantes dont des déclencheurs inattendus enflamment les émotions gênantes couvant sous les relations fragilisées.

Into the Beat

Date : 16/04

Synopsis : Une ballerine ado découvre le hip-hop par hasard et se retrouve face à un choix impossible : doit-elle emboîter le pas à ses parents ou suivre sa nouvelle passion ?

Le Passager n°4

Date : 22/04

Synopsis : Lors d’une mission pour Mars, un équipage composé de trois personnes doit faire un choix terrible quand la présence d’un passager indésirable compromet la vie de tous.

Rendez-Vous à Mexico

Date : 23/04

Synopsis : Accro au travail, Will met pourtant de côté sa vie californienne pour réaliser le dernier souhait de son grand-père : jouer les touristes à Mexico et y trouver l’amour.

Dans les Angles Morts

Date : 29/04

Synopsis : Un couple quitte Manhattan pour un hameau historique de la vallée de l’Hudson et découvre que leur mariage cache un secret aussi sinistre que celui de leur nouveau foyer.

DOCUMENTAIRES

Dis-Moi ce que Tu Portes

Date : 01/04

Synopsis : Dans ce docu-série drôle, sincère et touchant, des gens comme vous et nous déballent les histoires fascinantes et insolites de leurs vêtements les plus précieux.

Dolly Parton : Le Concert-Hommage MusiCares

Date : 07/04

Synopsis : Partageant musique et souvenirs, une communauté de stars emblématiques honore Dolly Parton, première artiste country à recevoir le titre de Personne de l’année MusiCares.

Vol au musée : Le Plus Grand Cambriolage de l’Histoire de l’Art

Date : 07/04

Synopsis : Découvrez toute l’histoire de ce braquage de 1990, où deux hommes déguisés en policiers ont volé des œuvres valant plusieurs millions de dollars dans un musée de Boston.

Mon amour : En six histoires

Date : 13/04

Synopsis : Six couples de longue date racontent leurs décennies d’amour dans ces tendres portraits filmés tout au long d’une année aux quatre coins du monde.

Pourquoi tu m’as Tuée ?

Date : 14/04

Synopsis : Justice ou vengeance ? Difficile de faire la part des choses quand une famille brisée profite des réseaux sociaux pour traquer les assassins de Crystal Theobald, 24 ans.

La Vie en Couleurs avec David Attenborough

Date : 22/04

Synopsis : Grâce à une technologie innovante, ce docu-série explore la nature sous un angle nouveau et montre comment les animaux utilisent la couleur pour survivre et prospérer.

Le Guide Headspace du Sommeil

Date : 28/04

Synopsis : Cette série explique les principes de base du sommeil, dont l’endormissement, l’insomnie et le rêve. Une méditation pour se détendre est proposée dans chaque épisode.

Searching For Sheela : Entre Utopie et Terrorisme

Date : Bientôt

Synopsis : Journalistes et fans attendent Ma Anand Sheela, l’ancienne et tristement célèbre porte-parole d’Osho, qui revient en Inde après des décennies pour une série d’interviews.

FILMS ET SÉRIES POUR LES ENFANTS

Bienvenue chez Mamilia : Partie 3

Date : 05/04

Synopsis : S’ils sont à court d’argent, les McKellan ne manquent pas d’amour pour faire face aux peines de cœur, aux pertes et à l’adversité qui ne les épargnent pas cette saison.

Les mômes de l’Apocalypse : Vive la fin du monde !

Date : 06/04

Synopsis : Dans l’aventure interactive « Les mômes de l’Apocalypse », aidez Jack et ses amis chasseurs de monstres à prendre les bonnes décisions pour rester en vie et bien s’amuser !

Mighty Express : Saison 3

Date : 13/04

Synopsis : Forts et rapides, les petits trains de Mighty Express sont toujours prêts pour de nouveaux sauvetages héroïques et de spectaculaires cascades à travers tout Rail-ville !

Fast & Furious : Les espions dans la course : Saison 4 : Mexico

Date : 16/04

Synopsis : Lorsque les espions sont accusés d’un crime qu’ils n’ont pas commis, ils s’enfuient au Mexique pour blanchir leur nom et déjouer un nouveau complot diabolique.

Arlo, le Garçon Alligator

Date : 16/04

Synopsis : Décidé à retrouver le père qu’il n’a jamais connu, l’optimiste Arlo quitte son marais et rejoint New York, tout en se faisant des amis et évitant les trappeurs en chemin.

Izzy et les Koalas : Saison 2

Date : 20/04

Synopsis : Quand un koala a besoin d’aide, Izzy Bee et sa famille volent à son secours, et avec les incendies qui ravagent l’Australie, leurs soins sont plus que jamais nécessaires.

Tut Tut Cory Bolides : Saison 4

Date : 27/04

Synopsis : Que ce soit pour aider ses amis ou en rencontrer de nouveaux avec sa sœur Chrissy, Cory fonce pleins gaz vers toutes les aventures qui se présentent !

Les Mitchell Contre les Machines

Date : 30/04

Synopsis : Dans cette comédie d’animation, les membres de la famille Mitchell voient un road trip évoluer en guerre technologique quand les appareils décident de conquérir le monde.

ANIME

La Voie du tablier

Date : 08/04

Synopsis : Après s’être retiré des affaires, Tatsu, un yakuza connu comme « le Dragon Immortel », refait surface avec sa légendaire férocité… dans la peau du parfait mari au foyer !

La Voie du tablier

Date : 29/04

Synopsis : Originaire d’Afrique, il a combattu aux côtés d’un puissant seigneur féodal dans le féroce Japon du 16e siècle. Et ce « samouraï noir » est devenu une légende.