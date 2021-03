Le rachat de Discord par Microsoft pourrait être bouclé le mois prochain

Le Wall Street Journal confirme que Microsoft a envie de racheter Discord pour au moins 10 milliards de dollars. Le journal ajoute que l’accord entre les deux pourrait être bouclé le mois prochain.

Rachat de Discord par Microsoft le mois prochain ?

À ce stade, Microsoft et Discord sont en négociations exclusives. Il faut comprendre par là que la messagerie s’engage avec l’éditeur de Windows jusqu’à trouver un éventuel accord. Elle ne peut pas discuter avec d’autres groupes qui pourraient être intéressés par un tel rachat, tant que ses discussions avec Microsoft sont en cours.

Discord compte 140 millions d’utilisateurs et une bonne partie d’entre eux sont des joueurs. On peut naturellement imaginer que Microsoft veut faire le lien entre la messagerie et la Xbox. Discord pourrait ainsi devenir la messagerie par défaut sur les consoles du groupe, ainsi que sur PC pour avoir une seule et même communauté.

En tout cas, un rachat de Discord pour 10 milliards de dollars serait significatif pour Microsoft. Cela représenterait sa deuxième plus grosse acquisition. La première est LinkedIn en 2016 pour 26,6 milliards de dollars. Skype arrive derrière pour un montant de 8,5 milliards de dollars.

Pourquoi un tel prix pour Discord ? Parce que la messagerie n’arrête pas d’accueillir de nouveaux utilisateurs. Beaucoup de personnes sont arrivées dessus pendant cette année de pandémie. La valorisation de la société a doublé pour atteindre 7 milliards de dollars. Discord a généré un chiffre d’affaires de 130 millions de dollars en 2020, contre 45 millions de dollars un an plus tôt. Le groupe n’est toujours pas rentable à ce jour.