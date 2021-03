Snapdragon 780G : Qualcomm dévoile le successeur du Snapdragon 765G

Qualcomm lève aujourd’hui le voile sur le Snapdragon 780G. Cette puce qui arrivera dans les smartphones milieu de gamme succède au Snapdragon 765G. Elle propose d’importants gains au niveau de la puissance.

Qualcomm présent le Snapdragon 780G

Le Snapdragon 780G affiche un gain de 40% pour les performances au niveau du CPU et de 50% pour la partie graphique (GPU). Une autre nouveauté est le moteur d’intelligence artificielle de Qualcomm de sixième génération, alimenté par le DSP Hexagon 770 et combiné avec le Kryo 670 (CPU) et le Adreno 642 (GPU). L’entreprise promet des performances deux fois supérieures à celles de la génération précédente, en ajoutant jusqu’à 12 TOPS.

On retrouve par ailleurs le triple ISP, une première sur les puces Snapdragon 7xx. Cette nouveauté signifie que l’appareil photo peut capturer des images à partir de trois objectifs différents, et ce simultanément. Les choix évidents étant un objectif grand-angle, un objectif ultra grand-angle et un téléobjectif. Qualcomm promet également de meilleures performances en basse lumière et la prise en charge de la capture vidéo HDR10+.

Naturellement, la 5G est de la partie. Le support se fait directement au niveau du Snapdragon 780G avec le modem Snapdragon X53. Qualcomm indique que la 5G sous les 6 GHz est prise en charge. Aussi, il y a le support du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2.

Qualcomm annonce que les premiers smartphones avec le Snapdragon 780G arriveront au deuxième trimestre de 2021.