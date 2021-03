Spotify évolue sur ordinateur/Web : nouvelle interface et téléchargement de musiques

Spotify met à jour ses applications pour ordinateur et Web avec une nouvelle interface. Le service de streaming explique que l’expérience, en plus d’être très similaire entre les deux supports, se veut simplifiée.

Spotify sur ordinateur/Web change d’interface et propose le téléchargement de musiques

Cette mise à niveau de Spotify sur ordinateur et le Web offre « une nouvelle interface épurée, plus de contrôles et une nouvelle base », explique la plateforme. Elle continue :

Avec cette refonte, nous combinons l’opportunité technique d’un lecteur Web moderne et évolutif avec un design Spotify cohérent et les fonctionnalités que vous attendez tous de l’application de bureau. En fin de compte, nous faisons ce changement parce que nous croyons en l’avenir des deux plateformes, et nous voulons nous assurer qu’elles continuent à répondre aux besoins de nos utilisateurs aujourd’hui et à l’avenir.

La recherche se situe désormais à gauche sur la page de navigation. Il y a également de l’évolution sur les profils avec les meilleurs artistes et musiques. Aussi, il devient possible de lancer une session radio pour n’importe quelle chanson ou n’importe quel artiste simplement en cliquant sur les trois petits points.

Pour ce qui est des playlists, il devient possible d’écrire des descriptions, mettre en ligne des images, glisser/déposer des musiques dans les playlists existantes ou encore utiliser un nouveau système de recherche pour rapidement ajouter des morceaux ou podcasts. Une autre option est la possibilité d’éditer la file d’attente et voir les morceaux récemment joués.

Enfin, les utilisateurs avec Spotify Premium peuvent télécharger les musiques et podcasts en local pour les écouter sans connexion Internet obligatoire. Il suffit d’appuyer un bouton dédié, comme c’est le cas sur l’application mobile.

Déploiement de la mise à jour en cours

Spotify va progressivement déployer la mise à jour de ses applications ordinateur et Web avec la nouvelle interface et le reste au fil des semaines. Il ne semble pas y avoir de moyen pour avoir la nouvelle version aujourd’hui, même en forçant.