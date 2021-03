Deepfake : la jolie twitteuse Azusaga Kuyuki n’est pas ce qu’elle prétend être (mais alors pas du tout !)

Le Deepfake a encore frappé, et c’est une nouveau retour de karma pour les trop nombreux adeptes de comptes de réseaux sociaux qui ne se distinguent que par leur physique avantageux. Les twittos étaient nombreux à suivre la belle motarde Azusaga Kuyuki, une jeune femme plein d’entrain et surtout de sex-appeal. Forte de ses atouts charme évidents, la belle a récolté rapidement plus de 25000 abonnés sur son compte Twitter !

Mais voilà, Azusaga Kuyuki n’est pas ce qu’elle prétend être, mais alors pas du tout. Sous le minois de la frêle Kuyuki se cache en fait un motard de 50 ans aux longs cheveux blonds ! Ce dernier s’est tout simplement amusé à transformer son visage grâce à l’app russe FaceApp. Paradoxalement, la majorité des twittos « trompés sur la marchandise » ne se sont pas désabonnés du compte Twitter d' »Azusaga Kuyuki ». Mieux encore, le compte a gagné de nombreux nouveaux abonnés !

Serait-on devenu à ce point prisonnier des normes de beauté qu’on continue à les vénérer même lorsque l’on sait qu’elles sont fausses ? Vous avez trois heures pour répondre…