Xiaomi à l’art de savoir faire monter la sauce. A quelques jours de la conférence, le fabricant asiatique nous livre l’une des specs les plus spectaculaires de son futur Mi 11 Ultra. Le flagship disposera en effet d’un capteur géant 1/1,12″ ISOCELL GN2 conçu et produit par Samsung. Le Mi 11 Ultra sera même le tout premier smartphone à bénéficier de ce capteur hors norme. L’ ISOCELL GN2 affiche des dimensions impressionnantes (1/1,2″) pour un capteur de mobile et affiche une définition de 50 Mpx pour une taille de pixels de 1,4 µm. Samsung propose aussi certaines fonctions tirant parti des capacités de ce capteur, à l’instar de l’autofocus Dual Pixel Pro.

Ce capteur grande taille serait particulièrement à l’aise lors des clichés de nuit, l’un des points faibles habituels des photophones. Outre le GN2, le bloc photo du Mi 11 Ultra pourrait aussi contenir un capteur périscopique de 48 Mpx avec zoom optique 5x et 120x en numérique. Le Mi 11 Ultra sera dévoilé plus en détail lors de la keynote du 29 mars.