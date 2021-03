Les livreurs américains d’Amazon doivent se soumettre à la surveillance biométrique… ou démissionner

Des 4 maillons de la chaine économique d’Amazon (fournisseur/vendeur – client/acheteur – salarié – entreprise), c’est peu dire que le maillon salarial est celui qui profite le moins du changement de paradigme induit par la vente en ligne. L’hyper rationalisme « taylorien » d’Amazon met constamment les employés du groupe sous pression. En France, ces point de friction ont même conduit à des grèves et au blocage de plusieurs entrepôts.

La firme américaine pousse le curseur du contrôle du travail un cran plus loin…vers la surveillance (flicage ?) généralisée. Depuis le début de l’année, des caméras reliées à un logiciel d’IA et analyse de l’image ont été installées à l’intérieur des vans de livraison d’Amazon. L’objectif est clair : surveiller les livreurs afin d’éviter que ces derniers ne soient tentés de subtiliser des colis ou de les abimer.

Désormais, les employés ne peuvent plus s’opposer à cette surveillance : le nouveau contrat de travail d’Amazon stipule en effet que tout refus de la surveillance biométrique conduira à un licenciement sec ! Les livreurs américains d’Amazon doivent désormais accepter la récolte de données relatives à leur identité, à la localisation du véhicule, aux comportements routiers du van de livraison (accélération, freinage, vitesse, etc.), et donc aussi l’enregistrement de tout ce qui se passe à l’intérieur du véhicule, à l’avant (places conducteurs et passagers) comme à l’arrière du van (colis).

L’absence quasi totale de confiance d’Amazon vis à vis de ses salariés est sans doute aussi ce qui explique les efforts considérables du groupe en matière de robotique. Les robots « rangeurs » de colis dans les entrepôts ou bien encore les drones ou autres véhicules autonomes de livraison laissent entrevoir un futur entièrement « débarrassé » de ce salarié décidément trop encombrant.