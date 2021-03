The Mandalorian saison 2 : une vidéo sur les effets spéciaux d’ILM

The Mandalorian est l’une des très bonnes surprises de Disney+. Outre son scénario efficace et des personnages attachants, la saison 2 repose largement sur la qualité des effets spéciaux d’ILM (Industrial Light & Magic). Ce dernier vient de diffuser une vidéo de 3 minutes sur les SFX de la saison 2, ce qui permet de constater que de nombreuses techniques différentes ont été utilisées (écran géant très haute définition pour les décors, incrusts, modélisation 3D, animatronique, marionnettes, miniatures, etc.). Du très grand art !

Une note descriptive en bas de la vidéo YouTube nous informe que « Les 8 épisodes de la saison comprenaient près de 5000 prises d’effets visuels en plus de tous les effets en temps réel d’ILM ». Ce déluge d’effets spéciaux en tous genres a largement séduit les professionnels du secteur : la saison 2 de The Mandalorian a reçu 13 nominations aux Visual Effects Society Award.