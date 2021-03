Facebook a supprimé 1,3 milliard de faux comptes à la fin 2020

Facebook a fait valoir ses progrès en matière de lutte contre la désinformation. Le réseau social annonce notamment avoir supprimé plus de 1,3 milliard de faux comptes rien qu’au dernier trimestre de 2020.

1,3 milliard de faux comptes Facebook supprimés à la fin 2020

La détection et le blocage en bonne partie automatisés des profils non authentiques, qui servent à répandre des rumeurs et mensonges, sont au cœur de l’arsenal des équipes de modération de Facebook. « Nous avons toutes les raisons d’être motivés pour tenir la désinformation à distance de nos applications et nous avons pris de nombreuses mesures pour y parvenir, aux dépens de la croissance du nombre d’utilisateurs et de l’engagement », a souligné Guy Rosen, vice-président en charge de l’intégrité des plateformes du groupe.

Par ailleurs, les systèmes automatiques de l’entreprise ont retiré plus de 12 millions de contenus trompeurs sur le Covid-19 ou les vaccins depuis le début de la pandémie. Facebook a aussi investi dans un vaste programme de vérification des informations par des tiers indépendants. Il vient identifier les informations douteuses, réduire leur circulation et publier des articles de vérification.

« Malgré tous ces efforts, certains croient que nous avons des intérêts financiers à tolérer la désinformation », a remarqué Guy Rosen. « C’est le contraire qui est vrai », a-t-il assuré.