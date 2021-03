Roland Garros sera diffusé cette année sur Amazon Prime Video, sans frais supplémentaires !

C’est un gros coup pour la plateforme Amazon Prime Video et une première en France pour une compétition sportive de cette importance : on vient d’apprendre en effet que le service de SVoD diffusera l’intégralité des matchs en direct… sans aucun frais supplémentaire pour les abonnés ! Plus fort encore, Amazon Prime Video récupère aussi les droits de diffusion exclusifs des matchs en soirée, ce qui n’est pas rien étant donné que l’organisateur du tournoi a déjà prévu de programmer certains gros matchs à partir de 21h.

Alex Green, directeur général Europe de Prime Video Sport, promet « une retransmission de très haut niveau ». Au delà des matchs en direct-live, la plateforme prévoit aussi de mettre en place des émissions quotidiennes qui commenteront les matchs de la journée. Il y aura du monde derrière les micros, à l’instar d’Amélie Mauresmo, Marion Bartoli, Fabrice Santoro ou bien encore Patrick Mouratoglou. Le tournoi de Roland Garros se déroulera du 23 mai au 6 juin prochain.