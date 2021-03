Wombo : l’IA hilarante qui fait chanter n’importe qui… ou n’importe quoi

C’est l’app du moment : Wombo est un logiciel de lip-sync automatique qui permet de faire chanter n’importe qui… voire n’importe quoi ! Seuls quelques morceaux sont disponibles (Never Gonna Give You Up de Rick Astley, Boom Boom Boom des Vengaboys, Dreams de Fleetwood Mac, etc.), mais c’est déjà bien suffisant pour se fendre la poire en deux, ce qui est absolument essentiel en ces temps de Covid… La toile s’est bien vite peuplée de lip-syncs totalement délirants, avec bidet chantant, Macron baignant dans l’allégresse ou bien encore Jésus en personne entonnant du Rick Astley. Impayable. Voici un petit florilège de ce que peut réaliser l’app :

« Back in August 2020 I had the idea for Wombo while smoking a joint with my roommate on the roof » — I spoke to the creator of the deepfake lip-syncing app that’s all over your timeline https://t.co/oa2Uz3mtO7 pic.twitter.com/RIoFUiSfy3

— James Vincent (@jjvincent) March 11, 2021