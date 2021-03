PS5 : du nouveau pour Resident Evil Village, FF 7 Remake Intergrade, et Forspoken (ex-Project Athia)

Sony sort les crocs (on aimerait bien aussi qu’ils sortent les consoles). Sur les trois derniers jours, plusieurs titres importants de la PS5 ont eu droit à un nouveau coup de focus. Ainsi, le Project Athia de Luminous Production ( édité par Square Enix) montre enfin du gameplay et gagne un nouveau nom au passage : Forspoken. Ce premier trailer réellement « in-game » nous dévoile le mode de déplacement de l’héroïne , qui file littéralement au dessus du sol. Les décors sont assez vides pour l’instant, et l’on en voit peu sur les combats proprement dits, mais cela reste assez prometteur… sans être non plus la claque totale annoncée il y a quelques mois. Forspoken sortira sur PS5 et PC en 2022.



Deux autres titres ont eu les honneurs de l’actu, Redisent Evil Village et FF 7 Remake Intergrade. Sony a en effet diffusé hier une sorte de State of Play intitulé Play ! Play ! Play !. Malheureusement, on regrettera le format très « japonais » de l’émission (on a beaucoup vu les intervenants ainsi que les créateurs et beaucoup moins les jeux). L’émission permettait tout de même de glaner quelques séquences inédites de RE Village, sans oublier un topo (déjà vu) sur les nouveautés graphiques du FF7 Remake Intergrade destiné à la seule PS5. Confirmation donc qu’il y aura le choix entre l’affichage 4K et le 60 fps, mais pas les deux en même temps. Pour un jeu développé à l’origine sur la gen précédente, c’est tout de même dommage.

Et en prime, le petit synopsis officiel de Forspoken : « Forspoken est un RPG d’action dans lequel vous incarnez Frey Holland, une jeune femme ordinaire qui doit apprendre à maîtriser des pouvoirs magiques pour survivre dans le monde fantastique et dangereux d’Athia. Sous les traits de Frey, vous embarquerez pour une aventure surnaturelle passionnante. Vous devrez surmonter des épreuves périlleuses pour dévoiler les mystères du monde d’Athia et exhumer ses secrets les plus enfouis. »