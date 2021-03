Melt : le pneu increvable qui intègre la technologie de la NASA !

The SMART Tire Company, une start-up fondée en 2020, vient de développer un pneu pour vélo sans air baptisé « Melt » qui a été conçu à partir d’une technologie que la Nasa utilise pour les véhicules d’exploration envoyés sur la Lune et sur Mars.

Des pneus conçus à partir de nitinol

Pour information, le nom de l’entreprise, SMART est l’acronyme de Shape Memory Alloy Radial Technology qui désigne l’alliage à base de nitinol – un mélange de nickel et de titane – utilisé dans la fabrication de la trame de ce pneu. Ainsi, le melt est à la fois élastique comme du caoutchouc et résistant comme du titane. Le Smart Tire Company affirme ainsi que « même en cas de déformation extrême, le pneu retrouve 100% de sa forme grâce à des transitions de phase au niveau moléculaire ».

Le pneu de vélo Metl sera décliné en des versions route, gravel, VTT et vélo électrique. The SMART Tire Company assure que ce pneu pourra durer durant toute la durée de vie du vélo et ne risque pas de connaître des fuites, des déchirures, des crevaisons ou des produits d’étanchéité salissants. De plus, si l’usure du revêtement était trop élevée, la bande de roulement pourrait être rechapée comme pour les pneumatiques des poids lourds.

Le pneu Melt sera commercialisé dès 2022

Les concepteurs du pneu Metl développeraient un prototype de pneu de route 700 cc qui simule une pression de 100 PSI, ou 6,8 bars. En comparant le comportement de ce pneu spécial avec celui d’un pneu classique sur le même vélo, les concepteurs affirment n’avoir ressenti aucune différence au roulage. Ils ajoutent également que le Metl est immunisé contre les pincements et peut adopter un profil plus plat pour offrir une meilleure motricité.

En tout cas, la commercialisation des Metl débutera en 2022 mais on ignore encore le prix de vente de ces pneus même si l’entreprise prévient que le prix de lancement sera assez élevé. Néanmoins, The SMART Tire Company déclare qu’elle cherche de nouveaux matériaux qui seront 80% moins chers que le nitinol. Bien que l’entreprise ait commencé par la conception des pneus de vélo, l’entreprise compte poursuivre son projet sur les marchés des voitures et des deux roues électriques mais aussi les poids lourds, les véhicules militaires et même le domaine de l’aérospatiale.