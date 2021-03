Cette invention permet de fournir de l’eau et de l’électricité gratuitement

Un jeune designer néozélandais du nom de Henry Glogau a inventé un dispositif ingénieux dénommé Solar Desalination Skylight. Il s’agit d’une sorte de lucarne qui s’accroche au plafond qui permet à la fois d’utiliser l’énergie solaire pour éclairer les logements la nuit et de transformer l’eau salée en eau potable.

Pour ce faire, ce dispositif embarque un système de dessalement solaire. La lucarne fonctionne grâce à l’évaporation de l’eau de mer provoquée par l’énergie solaire. Cette eau coule à travers un tuyau provenant d’un puits à proximité. Le dispositif utilise également une saumure résiduelle de purification d’eau pour générer une charge électrique.

Une invention ingénieuse et peu coûteuse

Cette invention a été présentée lors de la compétition de design Lexus Design Awards 2021 qui est organisée chaque année par le constructeur automobile Lexus. Le Solar Desalination Skylight fait d’ailleurs partie des inventions arrivées en finale du concours.

Ce dispositif a pour objectif d’utiliser des sources d’énergie gratuites pour fournir de l’eau potable et de l’électricité aux habitants. Un système ingénieux et peu coûteux qui pourrait peut-être résoudre le problème de la fourniture en eau et en électricité de plusieurs foyers dans le monde qui en sont actuellement démunis. En effet, l’ONU estime que 2,2 milliards dans le monde n’ont pas accès à l’eau potable et 1,1 milliard de personnes dans le monde ne disposent pas d’électricité.

Cette solution pourrait ainsi être une alternative intéressante pour les zones isolées et les pays en voie de développement. A l’heure actuelle, le Solar Desalination Skylight est en phase de tests dans la ville d’Antofagasta, au Chili.