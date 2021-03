Blue Origin aidera la NASA à simuler la gravité lunaire

Comme d’autres entreprises évoluant dans le domaine spatial, la société Blue Origin de Jeff Bezos ambitionne de se lancer dans les vols spatiaux commerciaux en emmenant des touristes dans l’espace et plus précisément, à un peu plus de 100 km au-dessus de la surface de la Terre. Apparemment, Blue Origin veut effectuer ces vols à partir de sa fusée New Shepard, une fusée réutilisable développée par l’entreprise pour effectuer des vols suborbitaux.

La NASA a conclu un contrat avec Blue Origin

Toutefois, la NASA s’intéresse également au New Shepard, mais pas pour les mêmes raisons. En effet, l’agence spatiale américaine vient de signer un contrat avec Blue Origin pour utiliser une version modifiée du New Shepard. D’après Clare Skelly, la porte-parole de la NASA, le montant du contrat avec Blue Origin s’élève à 2,69 millions de dollars.

Cette version, qui comportera des mises à niveau de la capsule et qui utilisera des propulseurs de contrôle de réaction qui tourneront à une vitesse de 11 tours par minute, sera transformée en une centrifugeuse pouvant simuler la gravité lunaire pendant plus de deux minutes.

La version modifiée du New Shepard décollera en 2022

Et c’est justement ce que désire la NASA : simuler la gravité réduite ressentie sur la surface lunaire grâce à des vols suborbitaux. Selon Christopher Baker, de la NASA :

L’un des défis constants de la vie et du travail dans l’espace est la réduction de la gravité. Or, une large gamme d’outils dont nous avons besoin pour la Lune et Mars devront être testés en gravité partielle, y compris des technologies pour l’utilisation des ressources in situ, et des systèmes de contrôle de l’environnement et de maintien de la vie.

« L’humanité rêve de la gravité artificielle depuis les premiers jours du vol spatial » , a déclaré Erika Wagner, PhD, directrice des charges utiles chez New Shepard chez Blue Origin. » C’est passionnant de s’associer à la NASA pour créer cette capacité unique d’explorer la science et la technologie dont nous aurons besoin pour l’exploration spatiale humaine future. »

En tout cas, l’agence spatiale prévoit déjà un premier lancement du New Shepard à gravité lunaire à la fin de 2022.

En plus des expériences de gravité lunaire et du New Shepard, Blue Origin, en collaboration avec Northrop Grumman, Draper et Lockheed Martin, développe un système d’atterrissage lunaire pour la NASA.