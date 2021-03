Intel tease son GPU Xe HPG

C’est peu dire que le premier « vrai » GPU d’Intel est très attendu (ne serait ce que par curiosité, pour voir de quoi le fondeur est capable sur ce nouveau marché). Après les lancements des gammes Nvidia et AMD, les puissantes RTX série 3000 et les non moins performantes Radeon RX série 6000, Intel devra sans doute taper fort pour convaincre, même si l’indisponibilité réelle des nouvelles cartes (ruptures de stocks en pagaille) peut jouer en sa faveur.

Xe HPG microarchitecture teaser = 🍬👀 pic.twitter.com/kdzBokBiW4 — Intel Graphics (@IntelGraphics) March 18, 2021

Histoire de nous faire patienter, Intel vient de teaser sur Twitter son GPU Xe HPG. Quelques secondes de CGI, mais aucune information technique à se mettre sous la dent, et encore moins une date de présentation. Au moins est-on en droit d’imaginer que ce teaser signifie, peut-être, que le développement de cette carte est enfin terminé. Le lancement serait de toute façon prévu avant la fin de l’année.

Les rumeurs tablent sur un GPU fabriqué par TSMC et Samsung, et disposant de 512 unités d’exécution, 4 096 processeurs de flux et 16 Go de GDDR6 en 256-bit. A priori du tout bon donc. Ne reste plus qu’à confirmer…