L’ancien sénateur Bill Nelson serait nommé à la tête de la NASA

Le président américain Joe Biden devrait nommer l’ancien sénateur démocrate Bill Nelson à la tête de la NASA. Ce dernier remplacerait Jim Bridenstine, nommé dans des conditions houleuses par Donald Trump avant de finalement convaincre à son poste. Bridenstine laisse à Bill Nelson le programme Artemis (retour des astronautes sur la Lune) et plus globalement une agence spatiale conquérante, avec de grosses ambitions spatiales (le voyage habité vers Mars étant l’objectif ultime).

La nomination quasi confirmée de l’ancien sénateur de Floride a reçu elle aussi son lot de critiques, principalement du camp démocrate d’ailleurs. Dans le camp Biden, certains regrettent en effet qu’une femme n’ait pas été choisie pour diriger l’agence, alors même que les « bons » profils ne manquent pas aujourd’hui. L’ex-astronaute Pam Melroy ou l’actuelle directrice du National Air and Space Museum Ellen Stofan étaient un temps pressenties pour le poste.

Bill Nelson en 1986, à bord de la navette Columbia

Bill Nelson connait bien l’espace, et pour cause : en 1986, il est le second parlementaire en poste à voyager dans l’espace à bord de la navette Columbia. En tant que Sénateur, il avait notamment milité pour la poursuite du programme de navette spatiale après le drame de la navette Challenger. Par la suite, il a appuyé le programme de « super-fusée » SLS (Space Launch System). Ce soutien au SLS pose d’ailleurs quelques questions concernant les accords récemment passés entre la NASA et SpaceX. Le nouveau directeur de la NASA poursuivra t-il ces partenariats ou misera t-il sur une plus grande indépendance technique de l’agence ?