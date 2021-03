[Premières impressions Épisode 1] Falcon et le Soldat de l’Hiver : une tonalité plus adulte, un vrai méchant, et de l’action spectaculaire

Mini-série originale pour Disney+, Falcon et le Soldat de l’Hiver se donne pour objectif de combler les zones d’ombre entre Civil War et Infinity War. Mais après visionnage, le premier épisode de la série laisse clairement comprendre que l’on a affaire à tout autre chose qu’un simple bouche-trou du MCU.

Au delà du duo charismatique composé du Faucon (Anthony Mackie) et du Soldat de l’hiver (Sebastian Stan), ce premier épisode pose les jalons d’un MCU à la tonalité résolument plus « adulte », expurgé des « vannes Carambars » d’Avengers, ce qui n’interdit pas des scènes franchement spectaculaires, comme cette séquence d’intro qui donne littéralement le vertige (on vous laisse la surprise).

Les scénariste se permettent même de développer les interactions entres les personnages principaux et secondaires, ces derniers devenant pour le coup nettement moins… secondaires. Ces séquences « sans costumes » se laissent regarder sans déplaisir, et surtout ne donnent pas l’impression d’une forme de « pause » artificielle entre deux scènes d’action. Cerise sur le bouclier, l’acting est de qualité. « Bien joué » aurait on envie de dire.

Que l’on ne se méprenne pas, il y a de l’action à revendre dans ce premier épisode, et surtout, le grand méchant de la série, le baron Helmut Zemo, y fait déjà une apparition notable lors d’une séquence aussi violente que badass. Les plus observateurs noteront même la petite référence à la Casa Del Papel ! Au final, ce premier épisode sobre et sans fioritures jette brillamment les jalons pour la suite, et donne largement de quoi avoir envie d’être devant son écran lors de sa diffusion dès demain 19 mars sur Disney+.