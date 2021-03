Google investit 7 milliards de dollars dans des data centers et bureaux aux USA

Google annonce investir 7 milliards de dollars aux États-Unis pour s’occuper de data centers et de bureaux. L’investissement se fera tout au long de 2021. Il doit permettre la création de 10 000 emplois.

Un investissement de 7 milliards de dollars pour Google

« Google veut faire partie intégrante » de la reprise économique, a déclaré Sundar Pichai, le patron de Google. « Cela inclut d’investir dans des endroits qui sont nouveaux pour Google et s’étendre dans d’autres, à travers 19 États ». Des milliers de nouveaux emplois devraient être créés à Atlanta, la capitale fédérale Washington, Chicago et New York, a précisé Sundar Pichai. Des extensions des data centers de Google verront également le jour dans le Nebraska, la Caroline du Sud, la Virginie, le Nevada, et le Texas.

L’annonce intervient au moment où le géant des technologies, et leader mondial de la publicité en ligne, fait face à plusieurs poursuites aux États-Unis pour pratiques anticoncurrentielles. En octobre dernier, le ministère de la Justice américain et une dizaine d’Etats ont notamment intenté une action au civil contre Google. Ils accusent le groupe de maintenir un monopole illégal sur la recherche en ligne et la publicité. Selon les procureurs, l’entreprise de Mountain View empêche d’éventuels concurrents de gagner des parts sur ces marchés en s’assurant, par exemple, qu’il est le moteur de recherche par défaut.