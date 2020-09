Anti-trust : le Département de la Justice américain s’apprêterait à attaquer Google en justice

Selon deux sources considérées comme fiables par Reuters, le Département américain de la Justice s’apprêterait à attaquer Google en justice d’ici quelques semaines tout au plus. Après une longue enquête qui touche aussi les trois autres « GAFAs » (Facebook, Apple, Amazon), le DoJ aurait conclu qu’Alphabet (Google) violerait les lois anti-trust américaines en favorisant indûment ses propres services (à partir de services déjà en situation de monopole, comme YouTube) et en ne respectant pas le principe de neutralité pour l’affichage des résultats de recherche sur Internet (via Google Search donc).

Rappelons qu’en 2013, la FTC avait enterré des enquêtes portant sur les mêmes soupçons d’infraction aux lois anti-trust, ce qui à l’époque avait été perçu par certains experts juridiques comme une forme de « bouclier juridique » d’exception accordé au géant de l’internet. En Europe, Google a déjà été condamné par trois fois pour des abus anti-trust, pour un montant global de dommages et intérêts s’élevant à 8 milliards d’euros.