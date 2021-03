La CNIL enquête sur l’application Clubhouse et sa conformité au RGPD

La CNIL a l’application Clubhouse dans son viseur et veut s’assurer qu’elle respecte le RGPD. Il s’agit du Règlement général sur la protection des données qui concerne les Européens.

Clubhouse est dans le viseur de la CNIL pour le RGPD

Dans un communiqué, la CNIL indique avoir été saisie au sujet de Clubhouse. La Commission française a interrogé l’éditeur de l’application sur les mesures prises pour respecter le RGPD. Elle a ainsi ouvert une instruction et effectué des premières vérifications qui révèlent que cette société n’a aucun établissement dans l’Union européenne. Dans ces conditions, le mécanisme de « guichet unique » du RGPD ne s’applique pas et la CNIL est, comme chacun de ses homologues européens, compétente pour intervenir.

La CNIL communique avec ses homologues européens au sujet du Clubhouse et de sa conformité au RGPD. Les autorités échangent notamment des informations sur le sujet. L’enquête doit permettre de confirmer que le RGPD est applicable à la société et de déterminer s’il est méconnu. S’il est confirmé que l’application éditée par la société américaine Alpha Exploration CO ne respecte pas le RGPD, la CNIL pourra, le cas échéant, faire usage de ses propres pouvoirs répressifs.

Il est également question d’une pétition qui comprend déjà plus de 10 000 signatures. Celle-ci alerte la CNIL sur de possibles atteintes à la vie privée par l’application Clubhouse.