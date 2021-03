Dropbox : le gestionnaire de mots de passe arrive pour les utilisateurs gratuits

Dropbox Passwords, le gestionnaire de mots de passe du service de stockage, va être disponible pour les utilisateurs gratuits en avril. Il était uniquement accessible pour les utilisateurs payants au départ.

Le gestionnaire de mots de passe de Dropbox bientôt pour tous les utilisateurs

Le gestionnaire de mots de passe de Dropbox pour les utilisateurs gratuits aura des limitations. Il sera uniquement possible de stocker jusqu’à 50 mots de passe. D’autre part, la synchronisation se fera jusqu’à 3 appareils et il sera bientôt possible de partager un mot de passe avec n’importe qui.

La limitation à 50 mots de passe va peut-être déranger certaines personnes. Beaucoup de personnes peuvent avoir beaucoup plus d’identifiants. Il faudra dans ce cas prendre la formule payante de Dropbox. Une autre solution est de prendre un gestionnaire gratuit, comme Bitwarden.

Pour ce qui est du fonctionnement général, les utilisateurs gratuits auront la même expérience que les utilisateurs payants. Il y a une application sur Windows/macOS/Linux, une application iOS/Android et la possibilité d’avoir une extension sur son navigateur Internet. Cela permet de rapidement remplir les formulaires. Pour le reste, l’application de Dropbox est classique : elle stocke les mots de passe et peut enregistrer les nouveaux identifiants.

La disponibilité pour les utilisateurs gratuits se fera au début du mois d’avril. Dropbox ne communique pas encore une date précise.