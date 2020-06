Dropbox teste une app de gestion des mots de passe

Dropbox continue de travailler sur des nouveaux projets, malgré une communication bien discrète voire inexistante. La firme vient en effet de déployer sans le moindre bruit une nouvelle application en version test, qui permet à certains utilisateurs sur le Google Play Store et l’App Store de la tester. Il s’agit là d’une application permettant une gestion relativement poussée des mots de passe. Cependant, elle est encore actuellement en beta fermée, ce qui signifie que seuls les utilisateurs ayant reçu une invitation pourront se lancer et tester les fonctionnalités proposées.

D’après les maigres descriptions disponibles sur les pages de l’app, ces fonctions seraient cela dit réservées aux utilisateurs payant d’ores et déjà un abonnement à Dropbox. De plus, elle utiliserait un système de « chiffrement zero-knowledge » : ce type de sécurité assure que les mots de passe n’ont pas à être révélés pour la moindre vérification. L’app contourne le problème en générant des mots de passe uniques, qu’il s’agisse d’enregistrement de nouveaux comptes, ou de simples connexions. On attend donc plus d’informations de la firme, notamment en ce qui concerne la date d’arrivée définitive de l’application sur les marchés.