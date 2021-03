iliad (Free) : retour de la croissance en France, explosion de la fibre, et un CA en forte hausse sur 2020

Le groupe iliad Free) vient de faire un bilan de son année 2020, et c’est peu dire que les tous les signaux sont au vert, ou presque. Outre le très fort rebond du chiffre d’affaires – 5,87 milliards d’euros sur l’année (1,67 milliard sur le Q4), soit 10,1% de croissance ! – et de l’EBITDAal (+18,4%), et le retour de la croissance en France (+2% de CA, soit 5 milliards d’euros), Free peut aussi s’enorgueillir d’avoir explosé ses propres prévisions de déploiement réseau, en France comme en Italie.

Ainsi, sur le fixe, Free enregistre +264000 abonnés sur l’année et ce malgré un ralentissement sur le Q4. C’est la plus forte croissance du nombre d’abonnés fixe depuis 2015. Côté fibre, 2020 aura permis à Free de récolter un peu plus d’un million d’abonnés supplémentaires. Quant au mobile, le gain est de 386000 abonnés sur l’année, avec un petit bémol toutefois puisque le Q4 n’a enregistré que 60 000 abonnés.

Record de déploiement sur l’année

Free a fait fort sur le déploiement : + 6 millions de prises Fibres raccordables sur un an (19,9 millions au global), et un objectif de 30 millions de prises Fibre raccordables d’ici 2022 (soit 2 ans d’avance sur le calendrier initial). Le groupe iliad est aussi « le 1er opérateur en nombre de sites mobiles déployés, avec plus de 2300 sites activés (sur l’année, Ndlr)« . L’activité du pôle italien se porte à merveille : 7,24 millions d’abonnés, CA en hausse de 58% et 6100 sites activés au global, ce qui est là encore très au dessus des objectifs fixés à date (5000 sites).

L’opérateur français rappelle aussi le rachat du groupe mobile polonais Play (ce qui a déjà rapporté 200 millions de dollars à iliad), et note qu’il est désormais le 6ème opérateur mobile européen en nombre d’abonnés (42,7 millions, dont 20,1 millions en France).

Seule petite fausse note dans ce déluge de bons chiffres, la baisse du résultat net sur l’année 2020, à 420 millions d’euros, une baisse qui serait principalement due selon iliad à des « éléments non -récurrents très significatifs » ayant gonflé les résultats de 2019 (cession des 70% d’OTF notamment).