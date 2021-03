OnePlus 9 Pro : une recharge sans fil de 50 W au programme

Le OnePlus 9 Pro va se charger très rapidement grâce au support de la recharge sans fil à 50 W. En comparaison, le OnePlus 8 Pro propose une recharge de 30 W. Autant dire que le gain d’une génération à l’autre est notable.

Recharge sans fil de 50 W pour le OnePlus 9 Pro

Naturellement, une telle recharge sans fil de 50 W pour le OnePlus 9 Pro va nécessiter un nouveau chargeur de la part du constructeur. Il n’y a pour l’instant pas d’information à son sujet. Il faudra probablement attendre le 23 mars pour découvrir le nouveau smartphone et ses accessoires.

Cette recharge sans fil de 50 W pour le OnePlus 9 Pro est très bien. Mais qu’en sera-t-il pour le modèle non-Pro ? L’année dernière, seul le OnePlus 8 Pro avait la recharge sans fil. L’histoire devrait changer cette année si l’on en croit les fuites. À voir si le OnePlus 9 aura aussi une recharge de 50 W. Le constructeur pourrait seulement proposer 30 W sur ce modèle et 50 W sur le modèle Pro.

Ce choix de 50 W est en tout cas intéressant. Le OnePlus 9 Pro va s’appuyer sur le Find X3 Pro d’Oppo (OnePlus et Oppo ont la même maison-mère) pour le design et certains composants. Or le Find X3 Pro propose une recharge sans fil de 30 W. Il y aura donc une hausse chez OnePlus.

Au fait, qu’en sera-t-il de la recharge filaire ? Ce sera 65 W. La recharge filaire et la recharge sans fil seront donc assez proches. OnePlus a déjà dit qu’il inclura un chargeur dans la boîte de ses OnePlus 9.