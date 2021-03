Mots de passe : Les entreprises commettent les mêmes erreurs que les particuliers

Alors que l’on pense généralement que ce sont les pirates qui utilisent des méthodes plus sophistiquées, il se pourrait que ce soit nos mots de passe soient plus faciles à trouver, ou du moins, à deviner.

Beaucoup d’entreprises auraient des mots de passe simplistes

Une récente étude du gestionnaire de mots de passe NordPass a effectivement révélé que les entreprises ne sont pas plus vigilantes que les particuliers au moment de définir leur code de sécurité. D’après l’analyse des 15 millions de violations qu’ont subi des entreprises classées dans le Fortune Global 500, NordPass a révélé que beaucoup d’entreprises adoptaient des codes de sécurité faibles.

L’enquête a démontré que les mots de passe courts et simples comme « password », « 123456 », « Hello123 », « sunshine », etc, sont les plus prisés par les entreprises. En divisant les entreprises étudiées par secteur d’activité, les chercheurs ont découvert que l’un des codes les plus fréquents dans le domaine médical est « vacation » ou vacances. Tandis que dans le milieu hôtelier, il n’est pas rare que le nom de l’établissement soit présent dans le mot de passe.

Evitez d’appliquer le même code à l’ensemble de votre entreprise ou service

Selon NordPass, 20% des entreprises intègrent le nom de l’entreprise dans leur code de sécurité. Mais ce n’est pas tout. D’après les chercheurs, l’un des facteurs permettant aux pirates d’accéder facilement aux entreprises est le fait que plusieurs entreprises utilisent le même mot de passe dans tous leurs services, ce qui serait le cas pour 26% d’entre elles. Un service pourrait également utiliser le même mot de passe pour tout son personnel, ce qui serait le cas pour plus de 30% de départements.

Ainsi, une seule solution s’impose pour ne pas faire le bonheur des pirates informatiques : faire des mots de passe complexes et différents à chaque fois. Et là, à chacun sa méthode pour retenir les mots de passe créés (ou utiliser un logiciel pour les centraliser).