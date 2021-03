Pick-up électrique futuriste : Canoo pourrait-il rivaliser avec le Cybertruck de Tesla ?

Il y a quelques temps, Tesla avait créé le buzz en dévoilant son Cybertruck. Un pick-up imposant, atypique mais indubitablement puissant et résistant. Mais si le style du Cybertruck ne fait pas l’unanimité, certains pencheraient-ils plutôt pour Canoo ? Un pick-up qui se veut être le rival du Cybertruck de Tesla.

Si vous n’avez jamais entendu parler de Canoo, il s’agit d’un constructeur de véhicules électriques, anciennement dénommé Evelozcity. La start-up vient justement de dévoiler son idée à elle du pick-up électrique futuriste. Également baptisée Canoo, ce véhicule est à tout l’opposé du Cybertruck de Tesla.

Le Canoo est beaucoup plus soft que Tesla en design et en performance

D’un côté, le Cybertruck de Tesla offre un design très audacieux. Doté de six places, ce pick-up embarque une tente et un barbecue. Niveau performances, il peut passer de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes et rouler jusqu’à 800 km en une seule charge. Il pourrait également tracter jusqu’à six tonnes et sa carrosserie en aluminium peut supporter tous les chocs. Pour le prix, le Cybertruck coûte entre 39 900 et 69 900 dollars. Tesla aurait déjà reçu 700 000 précommandes pour son Cybertruck mais les livraisons ne débuteront qu’en 2022.

De l’autre côté, nous avons Canoo. Un pick-up à l’allure beaucoup plus soft mais qui se veut fonctionnel. Par exemple, à l’avant du véhicule se trouve une table déployable et des prises électriques. Les côtés du pick-up comportent également de petites tables d’appoint qui peuvent être rabattues. La benne de la voiture est également modulable et peut se séparer en plusieurs zones dédiées. Canoo offre également la possibilité de se transformer en un espace de couchage et peut même accueillir une tente de camping. La voiture comporte aussi des cales pour attacher des vélos ou des échelles et des barres de toit sont proposées en option. Le troisième feu stop peut s’allumer en blanc pour éclairer la benne. Enfin, un petit coffre se trouve à l’avant en lieu et place de la calandre d’un véhicule thermique.

Niveau performances, le Canoo est doté, au choix, d’un unique moteur à l’arrière ou un moteur par essieu, d’une puissance de 600 ch avec une autonomie du véhicule pouvant dépasser les 320 km. Sa capacité de charge utile est de 816 kg environ mais son prix n’a pas encore été révélé. En revanche, les personnes intéressées par ce pick-up électrique peuvent déjà le précommander au second semestre 2021 pour une livraison en 2023.