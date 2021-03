La DARPA lance un appel à projets pour concevoir des Jetpacks à usage militaire

Après avoir voulu un drone sans pilote pouvant se déplacer de manière autonome, l’armée américaine et plus précisément la DARPA, l’agence chargée de la recherche en matière de technologie militaire, s’intéresse à un nouveau joujou – pour des fins militaires bien sûr : Les Jetpacks.

La DARPA veut des Jetpacks plus aboutis

Pour ceux qui l’ignorent, le Jetpack ou réacteur dorsal, est un équipement portable permettant à son utilisateur de décoller, se propulser et atterrir de façon autonome. Les premiers prototypes sont apparus dans les années 1960 et en 2016, les forces spéciales américaines ont même signé un partenariat avec JetPack Aviation pour développer un jetpack dénommé JB-11 qui pouvait atteindre une vitesse de 200 km/h.

Mais il semblerait que la DARPA n’en soit pas satisfaite puisque l’agence a récemment lancé un appel à projets pour développer un Jetpack conçu à des fins militaires. L’agence voudrait particulièrement un système de vol individuel qui servirait en cas de combats, d’infiltration en territoire ennemi, de sauvetage de combattants ou encore d’exfiltration de personnel.

Pour trouver le projet qui colle à ces objectifs, la DARPA est prête à donner un financement de 225.000 dollars sur une période de six mois et celui qui proposera le projet le plus abouti obtiendra un financement de 1,5 million de dollars pour concrétiser le projet militaire.