Jeep met sa gamme Wagoneer au goût du jour !

C’est en 1993 que l’on a entendu parler du Wagoneer de Jeep pour la dernière fois. Cependant, le constructeur automobile a décidé de faire revenir ces SUV de luxe sur le devant de la scène, plus rafraîchis que jamais !

Des écrans à tous les niveaux

Qu’attendez-vous d’une SUV de luxe ? Un confort inégalé ? Des écrans tactiles pour le conducteur et chaque passager ? Un accès à un système d’infodivertissement qui vous permet d’accéder à vos émissions TV préférées et plus d’options encore ? Le Wagoneer Jeep peut répondre aux fantasmes de plusieurs conducteurs et passagers.

En effet, cet SUV de luxe se décline en deux options : le Wagoneer classique et le Grand Wagoneer. Le premier modèle est doté de plusieurs écrans tactiles ainsi que d’un support qui prend en charge les systèmes de divertissement Apple et Android et la diffusion vidéo via la Fire TV d’Amazon. Ce modèle comprend un tableau de bord numérique de 10,3 pouces (26 cm) et un affichage d’infodivertissement de 10,1 pouces (25 cm)

Quant au Grand Wagoneer, ce modèle contient quatre écrans tactiles rien que sur son tableau de bord. On retrouve notamment un tableau numérique de 12,3 pouces (31 cm), ainsi qu’un système d’infodivertissement de 12 pouces (30 cm). Ce dernier est doté de la dernière version de l’Uconnect 5 de Chrysler/Jeep et prend en charge Android Auto et Apple CarPlay, nous rapporte Engadget. Ce modèle embarque également un écran de 10,3 pouces (26 cm) qui permet de contrôler la climatisation et les sièges.

Les Wagoneer de Jeep disposent d’un design « American premium »

Le passager avant dispose également d’un écran tactile de 10,3 pouces en option qui lui permet entre autres de surveiller le véhicule et de regarder des films. Quant aux passagers arrières, ils disposent d’une paire d’écrans de 10,1 pouces qui sont proposés en option. Ces trois écrans permettent également d’accéder au contenu via Android Auto, Apple car Play et Uconnect.

Le reste de l’intérieur est équipé de ce que Jeep qualifie de design « American premium » et l’intérieur est composé de bois, d’aluminium et de cuir. Le Grand Wagoneer dispose également de sièges à réglage électrique qui peut être bougés dans 24 directions, avec un support lombaire et des réglages de lombaire. Enfin, le Wagoneer classique et le Grand Wagoneer disposent respectivement d’un espace de rangement de 94,2 pieds cubes pour l’un (1,8 mètres cubes) et 116,7 pieds cubes (2,3 mètres cubes) pour l’autre.

Quant au prix, celui-ci commence à 60 000 dollars mais le Grand Wagoneer peut atteindre 105 995 dollars avec les fonctions tout-compris.