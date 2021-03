Robots : que faire si Spot se retourne contre vous ?

Vous avez probablement déjà entendu de Spot, le célèbre robot-chien de Boston Dynamics. Depuis sa commercialisation en juin 2020, plusieurs entreprises et institutions l’ont acheté pour effectuer diverses activités, allant des opérations de police à la mesure de la radioactivité ou encore comme berger. Mais si Spot s’avère utile pour mener à bien des missions dangereuses, il n’est pas à écarter que le robot se retourne un jour contre les humains. Que faire si jamais cela arrivait ?

4 méthodes pour gagner contre Spot

Un article de Vice répond à cette question. En effet, selon la journaliste Samantha Cole, on peut écarter le danger que représente Spot de 4 manières possibles. La première méthode est d’enlever la batterie du robot. Mais cela ne s’avère pas être une tâche facile puisque la batterie se trouve dans le ventre de la machine. Vous pouvez la localiser grâce à cette vidéo.

A défaut de ne pas pouvoir atteindre la batterie, et si vous n’êtes pas pressé, vous pourrez toujours attendre qu’elle se vide d’elle-même. Sinon, il y a la deuxième méthode. Deux boutons sur la machine permettent de rendre la machine inactive. Le premier bouton, en coupant l’alimentation et le second, en coupant ses moteurs. Toutefois, il vaut également mieux connaître l’emplacement exact de ces boutons. Faîtes particulièrement attention aux articulations de la machine qui pourraient casser et même couper les doigts d’une personne.

La troisième méthode est d’utiliser un spray de peinture pour aveugler la machine et la désorienter. Enfin, dernière méthode pour se défendre de Spot, couper simplement l’alimentation Wi-Fi qui permet le contrôle du robot ou servez-vous d’un brouilleur.

Néanmoins, même si les films de science-fiction nous obligent à penser au pire, Boston Bynamics tient à nous rassurer que Spot ne peut pas blesser les humains ni les animaux ni être utilisé dans des activités illégales.